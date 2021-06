Lavoro: Bonomi, 'necessario intervento su maternità, troppo breve'**

08 giugno 2021 a

a

a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "L'assenza concessa a una mamma è troppo breve dopo il parto. Ha necessità di svezzare il proprio figlio: se le diamo solo tre mesi non è compatibile". E' il parere di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, durante un evento di Sole 24 Ore e Financial Times. "Credo ci sia necessità di un intervento da questo punto di vista", aggiunge.

In generale, sostiene, "sulla partecipazione femminile al lavoro siamo molto indietro e la pandemia ha aggravato questa situazione. Quindi è ovvio che dobbiamo intervenire. Noi siamo stati i primi a dire, come imprenditori, che dobbiamo far partecipare le donne al lavoro e avere una parità di retribuzione. Dobbiamo creare un ambiente favorevole", aggiunge.