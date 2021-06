Centro: Carelli vede Berlusconi ad Arcore, poi scelta cade su 'Coraggio Italia' di Brugnaro**

08 giugno 2021 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Ha visto Silvio Berlusconi una decina di giorni fa, nella residenza di Arcore, Emilio Carelli, l'ex direttore di Skytg24, poi divenuto deputato grillino e ora passato a 'Coraggio Italia', la creatura politica del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A quanto apprende l'Adnkronos, Carelli ha sondato prima un possibile futuro in Forza Italia, dove lo spazio per lui probabilmente non sarebbe mancato, ma ha preferito scegliere la "start up" -come lui stessa l'ha definita- del primo cittadino veneziano.

Nei mesi scorsi, subito dopo il suo addio al M5S, Carelli, stando ad alcuni beninformati, avrebbe avviato un lungo dialogo con il leader della Lega Matteo Salvini, anche in un'ottica di 'scouting' nelle file dei delusi del M5S, dialogo finito poi in un nulla di fatto. Ora la nuova avventura in Coraggio Italia, dove Carelli lavora anche per tirare su i numeri delle adesioni: da qui a fine mese -l'obiettivo prefissato- passare dagli attuali 26 deputati a quota 40.