Banca Mondiale: rialza stime ripresa, in 2021 economia mondiale a +5,6%**

Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Dopo il -3,5% registrato lo scorso anno causa pandemia nel 2021 l'economia mondiale crescerà del 5,6%, l'andamento più forte post-recessione degli ultimi 80 anni, un rimbalzo sostenuto dalla ripresa delle maggiori economie, come gli Usa e la Cina che cresceranno rispettivamente del 6,8% e dell'8,5% mentre l'Eurozona crescerà solo del 4,2%. Sono le nuove stime della Banca Mondiale che rialza di ben 1,5 punti la precedente previsione globale pari a +4,1%. Per l'Eurozona la revisione al rialzo è di 0,6 punti per quest'anno mentre per il 2022 la nuova stima - aumentata di 0,4 punti - è di una accelerazione a +4,4% mentre gli Usa 'rallenteranno' a +4,2% e la Cina a +5,4%.