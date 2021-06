Arte: marmi Michelangelo tornano a splendere grazie a batteri che mangiano sporco** (2)

08 giugno 2021 a

(Adnkronos) - In particolare il sarcofago di Lorenzo duca di Urbino era alterato da macchie di colore scuro estese lungo tutto il basamento, identificate dalle analisi eseguite dal Cnr come ossalati e materiali organici e ricondotte a liquidi organici filtrati fino all'esterno, da ricondursi alla sepoltura di Alessandro de' Medici (figlio di Lorenzo duca d'Urbino), che - assassinato - fu sepolto senza essere eviscerato, come invece si usava all'epoca per la dinastia medicea.

Per l'eliminazione di queste macchie organiche e di altre di varia origine, come fosfati, gesso, tracce di silicati, tracce di ossalato di calcio, sono stati individuati alcuni ceppi batterici in grado di rimuovere selettivamente questi depositi, senza influenzare con la loro azione la materia originale, il marmo. I ceppi scelti non erano cioè in grado né di precipitare né di solubilizzare i carbonati di calcio.

Dopo aver testato undici diversi ceppi batterici su piccoli tasselli di prova, sono stati scelti i tre 'migliori' per procedere alla biopulitura del sarcofago. Impacchi di cellule dei ceppi Serratia ficaria SH7, Pseudomonas stutzeri Conc11 e Rhodococcus sp Z-Cont sono stati applicati nei diversi punti del sarcofago, immobilizzati in uno speciale gel che mantiene la giusta umidità per i batteri e conferisce una giusta consistenza all'impacco, permettondo di applicarlo e di rimuoverlo facilmente, senza lasciare residui, né del supportante né delle cellule batteriche. Sono stati applicati i batteri, altamente 'affamati', per favorire il loro 'appetito' verso i substrati organici da rimuovere e rendere più efficace il trattamento di biopulitura.