Therabody™ annuncia una partnership con il calciatore di fama mondiale Cristiano Ronaldo

07 giugno 2021 a

a

a

La società lancia la più grande campagna pubblicitaria globale dalla sua fondazione per sottolineare l'importanza del recupero fisico

LOS ANGELES, 2 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Therabody, leader globale nel settore del tech wellness e creatore di Theragun®, ha presentato oggi il calciatore professionista Cristiano Ronaldo come nuovo atleta Therabody del marchio. La partnership segna anche il lancio della più grande campagna pubblicitaria globale di Therabody, che partirà da Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Canada, Australia, Cina e Giappone.

Noto in tutto il mondo per le sue imprese di capocannoniere, il controllo sul campo e il desiderio di perfezione, Ronaldo resta uno dei migliori atleti del mondo dando priorità al benessere generale. Il calciatore attribuisce la longevità della sua carriera, in parte, al modo in cui si prende cura del suo corpo sfruttando le migliori tecnologie e tecniche disponibili. Theragun, il primo dispositivo palmare per terapia percussiva, è diventato un elemento fondamentale nella routine di Ronaldo perché contribuisce ad accelerare il recupero fisico, prevenire gli infortuni e migliorare le prestazioni atletiche complessive. L'uso abituale del dispositivo, in particolare sulle gambe e sui piedi, conferma l'efficacia delle soluzioni leader del settore di Therabody.

"Il mio corpo è la mia arma", spiega Cristiano Ronaldo."Per essere il migliore, serve il migliore sistema di recupero fisico. Ecco perché scelgo Therabody".

Ronaldo ha conosciuto Theragun nel 2017, quando il Dott. Jason effettuò una dimostrazione per i giocatori e i coach nel campus del Real Madrid. È stato il primo atleta che il Dott. Jason ha visto usare il cono Theragun sulla pianta del piede, che ha portato il Dott. Jason a creare un nuovo protocollo Theragun. Il Dott. Jason è diventato un punto di riferimento importante per Ronaldo, e lo ha consigliato su come ottimizzare i vantaggi di Theragun e migliorare la sua routine di recupero.

"Cristiano segue i miei consigli da molto tempo ed è diventato un maestro nella sua arte, esplorando sempre modi nuovi ed efficaci per prendersi cura del suo corpo e della sua mente" , spiega il Dott. Jason Wersland, fondatore e Chief Wellness Officer di Therabody."Sono onorato di accompagnarlo nel suo percorso per trovare costantemente modi per sentirsi al meglio e aumentare il benessere di chi lo circonda".

Ronaldo collaborerà con Therabody per sottolineare l'importanza del benessere di tutto il corpo e illustrare al pubblico che lo segue i vantaggi di Theragun. Collaborando con atleti leggendari come Ronaldo, Therabody consente ai consumatori di assumere il controllo del proprio benessere e del proprio percorso di recupero utilizzando le tecnologie storicamente a disposizione esclusiva degli atleti professionisti.

Per ulteriori informazioni sulla partnership di Therabody con Cristiano Ronaldo e gli altri atleti ambasciatori, visitare il sito web www.therabody.com.

INFORMAZIONI SU THERABODYTherabody è l'innovatore globale nel campo del tech wellness e creatore di Theragun®, il primo dispositivo palmare di massaggio percussivo al mondo. La missione di Therabody è fornire soluzioni efficaci e naturali che aiutino le persone a gestire il proprio benessere quotidiano. L'ecosistema di dispositivi e soluzioni intelligenti e leader del settore di Therabody consente alle persone di prendersi cura di se stesse in modo naturale e gode della fiducia di atleti professionisti, squadre sportive, celebrità, allenatori d'élite e medici in oltre 60 Paesi. Le modalità cliniche di Therabody includono la terapia del massaggio percussivo (Theragun), la terapia vibratoria (Wave series), la tecnologia di compressione pneumatica (RecoveryAir), la stimolazione elettrica (PowerDot) e la terapia botanica con CBD organico certificato dall'USDA (TheraOne); i suoi dispositivi si integrano perfettamente con l'App Therabody per un'esperienza più personalizzata. L'azienda ha inoltre sviluppato Therabody University, divisione didattica che offre una formazione approfondita sull'integrazione efficace delle soluzioni di Therabody nelle routine di allenamento e recupero, e si avvale di ricerche all'avanguardia sul benessere dell'intero corpo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.therabody.com, scaricare l'App Therabody o seguire il marchio su Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=y7RM4OdOg7sLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1163402/Therabody_Logo.jpg