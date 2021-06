Tennis: Roland Garros, Gauff e Krejcikova ai quarti

07 giugno 2021 a

Parigi, 7 giu. - (Adnkronos) - La 17enne Coco Gauff si qualifica ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. La statunitense, numero 25 del mondo e 24 del seeding, supera agevolmente la tunisina Ons Jabeur, numero 26 Wta e 25 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-1 in 55 minuti. Gauff affronterà la ceca Barbora Krejcikova, numero 33 del mondo, che supera la statunitense Sloane Stephens, numeor 59 Wta, con un netto 6-2, 6-0 in un'ora e 10 minuti.