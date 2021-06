Tennis: Djokovic, 'Berrettini gran giocatore, dovrò dare il massimo per vincere'

07 giugno 2021 a

Parigi, 7 giu. - (Adnkronos) - "So che sarà un match difficile, e per vincere dovrò dare il massimo”. Così Novak Djokovic sul match di quarti di finale al Roland Garros che lo vedrà sfidare l'azzurro Matteo Berrettini mercoledì prossimo. "Ha un gran servizio e un gran diritto ma anche un ottimo drop shot e un buon gioco di volo. È in forma e può fare tanti punti facili con le armi che ha a disposizione. Parliamo di uno che è top 10 da un paio d'anni", aggiunge Djokovic in conferenza stampa dopo il successo su Lorenzo Musetti.