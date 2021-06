Spazio: per sonda Juno oggi 'incontro ravvicinato' con Ganimede (2)

07 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Tra tutti gli oggetti del sistema solare, Ganimede è sicuramente uno dei più interessanti secondo gli scienziati. È l'oggetto più grande senza un'atmosfera, il più grande tra tutti i satelliti noti dei pianeti, quello con momento di inerzia più basso e l'unico noto a possedere un campo magnetico intrinseco che, a sua volta, è immerso nel più grande campo magnetico di Giove. "L'Italia e l'Agenzia Spaziale Italiana sono ancora una volta in prima fila nell'esplorazione del nostro Sistema Solare" sottolinea Giuseppe Sindoni, responsabile di progetto Asi per Jiram. "Misure così accurate e ad una risoluzione spaziale così elevata ci aiuteranno a svelare i misteri di Giove e dei suoi satelliti" commenta Sindoni.

Alessandro Mura, responsabile di Jiram per l'Inaf, nota che "i dati di Jiram potranno finalmente svelarci come la superficie di Ganimede interagisce con l'ambiente esterno, e saranno preziosissimi per pianificare future osservazioni come quelle della missione Juice attualmente prevista per il lancio nel prossimo anno". Tra due mesi, infine, Juno osserverà di nuovo Ganimede da una distanza maggiore, e Jiram, grazie alla sua capacità di acquisire immagini alta risoluzione, avrà un'ulteriore finestra di osservazioni per completare quelle iniziate oggi.

Juno studierà queste caratteristiche sfruttando i suoi strumenti. Gli strumenti di plasma indagheranno su come le particelle cariche dell'ambiente gioviano circolino e precipitino intorno alla luna, creando una specie di peculiari aurore. Il magnetometro ci farà capire come i campi magnetici di Ganimede e Giove "comunichino" tra di loro. Il radiometro indagherà sulle proprietà al di sotto della superficie di Ganimede. Infine, le fotocamere, tra cui lo spettrometro italiano ad immagini nell'infrarosso Jiram, ci forniranno immagini e spettri ad altissima risoluzione (fino a qualche centinaio di metri) della superficie della luna.