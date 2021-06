07 giugno 2021 a

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Sono sempre stato un elettore di centrodestra prima di entrare nel M5s, che per me era una forza innovativa e mi aveva convinto nel 2012. Poi ha perso la carica, si è avviluppato su se stesso e non è più stato credibile". Lo ha detto Marcello De Vito a un giorno da pecora.

Il centrodestra "è l'area politica alla quale mi sento affine", ha sottolineato il neo esponente di FI.