07 giugno 2021 a

a

a

Roma, 7 giu (Adnkronos) - Per le scelte sul Quirinale "è troppo resto, mancano 7 mesi. L'ultima cosa da fare è il totonomi. Io vorrei un presidente della Repubblica europeista, quello che so è che il prossimo presidente sarà in linea con l'atlantismo". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7.