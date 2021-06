Milano: Sala e Scaroni inaugurano spazi sportivi multifunzionali istituto Munari (2)

07 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Restituire alla città e agli istituti scolastici sul territorio luoghi di aggregazione e socializzazione, mettendo al centro le emozioni dello sport, significa donare un tassello importante nel percorso di formazione e crescita dei ragazzi -sottolinea Scaroni-. Fondazione Milan, da sempre impegnata sul territorio, è orgogliosa di aver fatto squadra con il Comune, la scuola e Limonta Sport per questo importante progetto, che concretizza un messaggio di fiducia per il futuro dei giovani".

"La scuola -aggiunge l'assessora all'Educazione del Comune di Milano, Laura Galimberti- deve rappresentare, soprattutto in questo momento di ricostruzione e ripartenza, un luogo in cui si sviluppano competenze trasversali mentre, contemporaneamente, si favorisce quella socialità che per troppo tempo abbiamo dovuto sacrificare. Il nostro impegno è quello di lavorare perché iniziative come questa, che sono il risultato di una positiva collaborazione tra pubblico e privato, si moltiplichino in tutti gli istituti della città. Perché l'idea delle scuole aperte al quartiere si faccia sempre più concreta, in un'ottica di veri e propri patti educativi di comunità".

Il progetto "In gioco per il futuro" continuerà nei prossimi mesi con nuovi e futuri interventi per la riqualificazione della città.