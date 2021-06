Milano: evade dai domiciliari per incontrare la fidanzata, arrestato 27enne

07 giugno 2021 a

Milano, 7 giu.(Adnkronos) - E' evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando nella sua abitazione in provincia di Bari, per incontrare a Milano la fidanzata, una ragazza minorenne. Per questo, un giovane di 27 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato.

Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano sono intervenuti in seguito alla segnalazione, ricevuta dai carabinieri di Sondrio, di una ragazza minorenne che si era allontanata da casa per incontrare a Milano il proprio fidanzato. Dopo aver accertato che il giovane, agli arresti domiciliari, era effettivamente sul treno diretto al capoluogo lombardo, si sono appostati in attesa dell'arrivo del convoglio. L'uomo, condannato per reati legati agli stupefacenti, è stato individuato ed arrestato per evasione.