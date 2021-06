Maltempo: temporale forte e allagamenti a Milano, vigili del fuoco sul posto

07 giugno 2021 a

Milano, 7 giu. (Adnkronos) - Allagamenti sulle strade di Milano dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla città nel primo pomeriggio. I vigili del fuoco di Milano hanno tutte le squadre impegnate in varie zone della città, soprattutto a Nord. I quartieri più colpiti, con fiumi d'acqua sulle strade e rami abbattuti, sono soprattutto Washington (Wagner), Arco della Pace, via Piero della Francesca e la zona tra Cenisio e Gerusalemme. "Abbiamo ancora quindici chiamate in attesa", spiegano dalla centrale operativa. Sul posto anche la polizia locale e i tecnici di MM. Le previsioni meteo non escludono altri temporali forti da qui a stasera.