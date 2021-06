Lombardia: partono i lavori per realizzare il ponte tibetano più lungo al mondo (2)

07 giugno 2021 a

(Adnkronos) - L'assessore regionale Massimo Sertori, che ha sostenuto fin dall'inizio questo intervento, sarà in visita al cantiere mercoledì 16 giugno.

"L'estate 2020 - afferma l'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori - a causa della pandemia da Covid-19, è stata caratterizzata da una riscoperta del turismo di prossimità che ha riguardato principalmente le aree di montagna e i laghi. Una opportunità per i lombardi di riscoprire territori splendidi e ricchi di attrattività, in passato troppo spesso sottovalutati. Siamo convinti che questo trend positivo continuerà anche nella stagione estiva in arrivo e, come Regione Lombardia, siamo in prima linea per promuovere il turismo nei territori montani lombardi che purtroppo hanno subito un lungo fermo nella stagione invernale. "Rilanciare il turismo montano attraverso la realizzazione di infrastrutture, attrattività e opere - conclude Sertori - è una priorità e un'importante opportunità per creare lavoro e per favorire il ripopolamento delle aree montane".

"Questa è solo una delle opere - spiega il sindaco di Dossena, Fabio Bonzi - di un progetto molto più ampio di rilancio turistico del Comune di Dossena e di tutta la Valle. Il turismo è infatti una risorsa fondamentale per le nostre montagne: realizzare nuove attrazioni e opere, valorizzare aree e luoghi sconosciuti ma di grande bellezza, fornendo servizi di qualità, può essere una grande opportunità per i nostri giovani che continuano a vivere le nostre montagne ma -conclude- anche per i turisti, di riscoprire luoghi a lungo dimenticati".