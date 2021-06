Lavoro: Calenda, 'sbloccare licenziamenti il 31 ottobre una follia'

07 giugno 2021 a

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Sbloccare i licenziamenti il 31 ottobre per il turismo è una follia: il 31 ottobre è bassa stagione, si sommano i licenziamenti stagionali rispetto a quelli strutturali da Covid". Lo ha detto Carlo Calenda al Tg4.

"A Draghi abbiamo fatto una proposta, mettiamo un sussidio per la disoccupazione, la Naspi, a livello della cassa integrazione per un periodo prolungato e aggiungiamo un bonus formazione. Così la persona licenziata è protetta e ha il tempo per formarsi e trovarsi un lavoro", ha spiegato il leader di Azione e candidato sindaco a Roma.