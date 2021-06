Gruppo Cap: sabato a Milano eventi e iniziative aperte ai cittadini

07 giugno 2021 a

Milano, 7 giu.(Adnkronos) - Ripartire dopo un anno di pandemia nel segno dell'inclusione, della coesione sociale e dell'attenzione all'ambiente. Sabato prossimo, 12 giugno, entra nel vivo il progetto di partecipazione pensato da Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, per coinvolgere in attività di rigenerazione urbana e culturale i cittadini che abitano nell'area vicina a via Rimini, dove sta nascendo la nuova sede dell'utility pubblica, un edificio dagli elevati standard di sostenibilità che intende diventare luogo di aggregazione e punto di riferimento per il quartiere, grazie agli ampi spazi che saranno aperti ai milanesi.

L'evento nasce sotto l'egida del patto di collaborazione firmato circa un mese fa dall'azienda pubblica, dall'assessorato Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano e dal Municipio 6 con l'intenzione di supportare e promuovere il percorso di attività volte a riqualificare il quartiere.

L'appuntamento è alle 15.30 al Parco La Spezia con un programma di eventi e iniziative dedicato ai cittadini di tutte le età, adulti e bambini, giovani e anziani.