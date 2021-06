Esce “la magia dell'animazione nel business”

07 giugno 2021 a

(Padova, 7 giugno 2021) - La guida pratica per comunicare un business complesso nell'era della disattenzione, di Gabriele Gugnelli

Padova, 7 giugno 2021 - Marketer, Speaker e co-fondatore di VideoAnimate (società specializzata nel semplificare la comunicazione di business complessi tramite l'animazione con clienti come Tiscali, Eismann e Confcommercio), Gugnelli ha scritto un nuovo libro su come l'animazione è il linguaggio oggi ideale per trasmettere contenuti efficacemente in un mondo sovrastimolato di informazioni.

“Hai mai sentito profonda frustrazione per un tuo prodotto o servizio che non decolla? Ha un potenziale enorme ma non ottiene i risultati che dovrebbe. I potenziali clienti non lo capiscono. Quando devi spiegarlo impieghi un sacco di tempo e nonostante i sorrisi di cortesia sembra che si perdano.

Come mai?”

Esiste una ragione che spiega tutto questo e per fortuna anche una soluzione.

La ragione sta nel contesto in cui ci troviamo: un mondo iperstimolato da informazioni di ogni tipo, che distraggono i clienti ormai assuefatti ad un continuo bombardamento mediatico.

Se poi i concetti sono impegnativi da comprendere la situazione è ancora più complessa.

◦ La soluzione ha cercato di concentrarla Gabriele Gugnelli nel libro “la Magia dell'animazione nel business: il video marketing animato per comunicare prodotti complessi nell'era della disattenzione” disponibile da oggi su Amazon.

Il Libro è diviso in 3 parti

Nella Prima Gugnelli introduce l'era della disattenzione, di quanto influisca oggi nel comportamento dei potenziali clienti quando si approcciano a un prodotto/servizio, soprattutto se complesso. Spiega poi i nuovi paradigmi per comunicare efficacemente e di come l'animazione rappresenti scientificamente un supporto ad altissimo potenziale per le aziende.

Nella seconda parte l'autore si addentra su come realizzare una video animazione che porti risultati basandosi su quattro pilastri: L'analisi, lo sviluppo, la distribuzione e la misurazione.

Nella terza parte viene dato spazio a diversi casi studio dove i video animati hanno portato risultati concreti per le aziende attraverso canali differenti. Si conclude poi con uno sguardo al futuro del settore.

Alternando approfondimenti, ricerche e l'esperienza nel marketing digitale dal 2009, Gugnelli racconta l'evoluzione della comunicazione nel business che oggi più che mai ha bisogno allo stesso tempo di emozionare, intrattenere ed educare.

Il libro è disponibile su Amazon in versione Cartacea e Kindle

Biografia

Sono un marketer ed imprenditore, CEO e co-fondatore di VideoAnimate.

(

Laurea triennale in Economia e Gestione aziendale, master in comunicazione e new media. Dal 2009 mi sono dedicato al marketing digitale creando diversi progetti imprenditoriali. Uno di questi mi ha permesso di essere selezionato in un percorso per start up in Silicon Valley. Nel 2017 è nata VideoAnimate con cui ho realizzato più di 500 video animati per aziende in tutta Italia tra cui Tiscali, Confcommercio, Eismann e Arroweld SP

Contatti

tel 329 3837578

www.videoanimate.it