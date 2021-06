Epifani: Bettini, 'grande sindacalista, uomo colto, sempre attento ai più deboli'

07 giugno 2021 a

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Gugliemo Epifani era un grande sindacalista, un dirigente politico della sinistra, un uomo colto, amante dell'arte e sempre attento alle sorti dei più deboli. In molte occasioni ha svolto ruoli di servizio, con grande dignità e capacità. La sua morte improvvisa lascia in me un profondo dolore. A tutti i suoi cari, ai compagni ed alle compagne che lo piangono un abbraccio affettuoso". Lo scrive Goffredo Bettini su Facebook.