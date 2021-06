Covid: Figliuolo, 'regioni intercettino vulnerabili poco avvezzi ad uso informatico'

07 giugno 2021 a

a

a

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Sono stati intrapresi dei correttivi per aumentare le percentuali di somministrazioni agli over 80 e alla categoria dei fragili, prevedendo l'immissione di ulteriori team sanitari della Difesa (ad oggi 48, operanti in 13 Regioni); è stato indicato alle Regioni/P.A. di applicare procedure di coinvolgimento attivo, tese soprattutto a intercettare persone vulnerabili e poco avvezze all'uso dei sistemi informatici, verificando contestualmente il fenomeno delle mancate adesioni". Lo ha detto il Commissario Straordinario all'Emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo in V Commissione della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione) ed ha aggiunto: "è probabile che permarranno minime percentuali di non raggiungibili (alla luce di mancate adesioni e di chi non può essere vaccinato per altre motivazioni, magari di carattere sanitario)".