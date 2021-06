8000 prodotti per animali su Bauzaar.it, con sconti e spedizione veloce

07 giugno 2021 a

(Milano 7 giugno 2021) - Milano, 7 Giugno 2021. – Un catalogo con più di 8.000 prodotti per animali, selezionati con cura per garantire la massima qualità ed espressione di oltre 300 brand, come Royal Canin e Frontline. Sono alcuni dei punti di forza del

Punto di riferimento per il mercato italiano, www.bauzaar.it offre articoli per cani, gatti, roditori, uccelli, pesci e rettili. Dell'offerta fanno parte cibo, cucce e letti, parafarmaci, antiparassitari, gabbie, trasportini e tanto altro ancora.

Il magazzino di oltre 3.000 metri quadrati consente la gestione e l'evasione degli ordini in tempi brevissimi: la spedizione avviene nell'arco di 24-48 ore, con l'azzeramento delle spese di trasporto per ordini a partire da 49 euro. La scelta del prodotto è semplice, grazie all'organizzazione degli articoli per tipologia e all'intuitivo menu principale.

Tra i marchi prestigiosi che compongono l'offerta ci sono, tra gli altri, Scalibor, Royal Canin, Fish4Dogs, Seresto, Frontline, Acana, Hill's Prescription Diet, Hill's Science Plan, Natural Code, Lily's Kitchen.

La convenienza è di casa sull'e-shop, ma il rapporto qualità-prezzo è ancor più vantaggioso con gli extra saldi per acquisti a partire da 120 euro e il codice sconto del 10% sul primo acquisto. Senza dimenticare le eccezionali promozioni a tempo presentate nella sezione Promo Scadenza e le ulteriori occasioni di risparmio per i prodotti raccolti in Super Offerte e Fuori tutto.

Bauzaar premia i suoi clienti anche con il programma fedeltà: i punti raccolti con gli acquisti vengono convertiti in sconti. Invitando un amico l'iscritto riceve un credito di 5 euro in punti fedeltà, da spendere per gli ordini successivi.

Per qualsiasi incertezza il cliente può contare sull'assistenza multicanale, attiva via telefono, e-mail e WhatsApp. Ma anche nell'improbabile ipotesi di un acquisto sbagliato, lo store prevede una procedura di reso semplice e sicura, attraverso l'apposito modulo online.

Le transazioni avvengono nella massima sicurezza, grazie all'impiego di tecnologie avanzate per il criptaggio dei dati. Un aspetto che contribuisce alla soddisfazione di tantissimi clienti, confermata dalle oltre 22.000 recensioni positive certificate da Feedaty.

Scegli il meglio per i tuoi animali domestici, acquista su www.bauzaar.it e non perderti le eccezionali promozioni a tempo!

