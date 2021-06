Milano: Mascaretti (Fdi), 'su mobilità sinistra attacca proprietà privata'

06 giugno 2021 a

a

a

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - "Suonano molto sinistre le dichiarazioni di Granelli quando afferma che gli obiettivi di questa amministrazione sono l'intenzione di 'ridurre le emissioni inquinanti, diminuendo la circolazione dei mezzi privati'. Come se le colpe dell'inquinamento fossero delle emissioni dei mezzi privati, a prescindere che siano ibridi, elettrici o ad idrogeno. E' chiaro che si tratta di un attacco ideologico alla proprietà privata e alla libertà di circolazione". Lo afferma Andrea Mascaretti, capogruppo di Fdi al Consiglio comunale di Milano, sulle dichiarazioni dell'assessore comunale alla Mobilità, Marco Granelli.

"A fronte di 100 nuove auto in sharing per oltre 2 milioni di city user, la giunta Sala vorrebbe drasticamente ridurre la circolazione della mobilità privata. Immaginatevi il danno immediato all'economia cittadina a partire dai lavoratori e dagli imprenditori del comparto auto che vedrebbero le loro attività ridursi drasticamente in poco tempo. I presupposti raccontati da Granelli sono pure sbagliati, non lo dico io, ma i dati delle centraline Arpa che, durante i due mesi di lockdown totale non hanno rilevato sensibili cali di emissioni inquinanti a Milano", aggiunge Mascaretti.