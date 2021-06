Milano: Comune lancia nuovo bando per car sharing (2)

06 giugno 2021 a

(Adnkronos) - “Il potenziamento del sistema di car sharing - sottolinea l'assessore comunale alla Mobilità, Marco Granelli - si inserisce nell'ampia offerta di mezzi in condivisione disponibile in città ed è coerente con gli obiettivi che questa Amministrazione ha fissato nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e confermato attraverso provvedimenti come Area B. Misure che hanno l'intento di ridurre le emissioni inquinanti, diminuendo la circolazione dei mezzi privati e favorendo il trasporto pubblico o l'uso dello sharing. E per la fine di questo bando, ovvero a partire dal 2024, è previsto un altro ambizioso passo avanti: l'immissione di flotte esclusivamente elettriche per una Milano sempre più verde”.