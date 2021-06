Milano: aggrediscono senzatetto a Lambrate, due arresti

06 giugno 2021 a

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Due persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per aver aggredito un senzatetto in piazza Bottini, di fronte alla stazione di Lambrate. Attorno alle 21.30 di ieri i due, un uomo di 39 anni e una donna di 34 anni, entrambi cittadini italiani senza fissa dimora e con precedenti penali, per cause ancora da accertare hanno aggredito l'uomo, colpendolo al volto con calci e pugni. L'uomo è stato portato alla clinica Città Studi in codice verde ed è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni. I due aggressori sono arrestati per lesioni gravi in concorso.