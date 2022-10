06 giugno 2021 a

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Un ragazzo di 26 anni ha riportato lievi ferite dopo essere stato colpito con un coltellino nella notte a Milano. Poco prima di mezzanotte il giovane, cittadino italiano, è stato aggredito per cause ancora da accertare in corso di Porta Ticinese, in zona Colonne di San Lorenzo. Il 26enne è stato portato in ospedale, ma è stato dimesso poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia.