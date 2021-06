F1: Perez, 'felice della vittoria ma Verstappen meritava il successo'

06 giugno 2021 a

Baku, 6 giu. - (Adnkronos) - “Sono felicissimo per gara di oggi. Qui a Baku come sempre una gara un po' pazza. Mi dispiace molto per Max Verstappen, ha fatto una gara fantastica, meritava di vincere e per il team sarebbe stato incredibile fare una doppietta. Siamo stati vicini al ritiro, ma alla fine siamo stati in grado di concludere la gara". Queste le parole di Sergio Perez dopo la vittoria nel Gp dell'Azerbaijan a Baku.

"Arrivare alla fine è stato difficile. Hamilton ha avuto sosta più lenta e l'ho passato, poi lui mi ha messo sotto pressione fino alla fine. Sono riuscito a resistere e poi alla ripartenza lui mi ha affiancato, ma ho detto ‘non posso sbagliare'. Ho frenato il più tardi possibile, lui ha fatto lo stesso ma è andato lungo. Per fortuna è stata comunque una buona giornata per il team. Questa è una grande iniezione di fiducia per me stesso e per la squadra”, conclude il messicano della Red Bull.