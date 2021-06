06 giugno 2021 a

Baku, 6 giu. - (Adnkronos) - Incidente per pilota dell'Aston Martin Lance Stroll nel corso del 31° dei 51 giri previsti del Gp dell'Azerbaigian a Baku. Il canadese ha avuto un problema al posteriore ed è andato a sbattere sul muro davanti alla pit-lane, che per questo motivo è stata chiusa e nessuno può fermarsi ai box. Il pilota sta bene e ha già comunicato via radio di aver avuto una foratura o un cedimento.