Calcio: Gazidis, 'rispetto la scelta di Donnarumma, nessun problema con Raiola'

Milano, 6 giu. - (Adnkronos) - "Non voglio rivelare i dettagli né la tempistica. Alla fine la decisione è sempre del calciatore. È stato un professionista eccezionale, nutro una stima assoluta nei suoi confronti e rispetto le sue scelte. Ha fatto ciò che pensava fosse meglio per sé e ci sono alcune ragioni dalla sua parte". L'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, si esprime così sul mancato rinnovo Gianluigi Donnarumma negando problemi con il procuratore del portiere Mino Raiola. "De-raiolarizzare il Milan? Non è un nostro obiettivo. Non abbiamo problemi con Raiola. I singoli casi li analizziamo senza pregiudizi", aggiunge Gazidis al 'Corriere dello Sport'.