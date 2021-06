Calcio: Allegri, 'estraneo a qualsiasi attività illecita'

06 giugno 2021 a

a

a

Torino, 6 giu. - (Adnkronos) - "Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto in data odierna, mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull'antiriciclaggio". L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, replica così, in una nota, a quanto scritto oggi dal quotidiano 'La Verità' su presunte indagini di Bankitalia su "operazioni sospette", con i risk manager bancari che avrebbero scoperto che il tecnico livornese avrebbe speso in due casinò all'estero oltre 350mila euro. In particolare, sarebbero stati segnalati numerosi pagamenti dall'estero, in particolare di una società maltese accusata di raccolta illecita di giocate e sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la 'ndrangheta.