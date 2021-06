Basket: playoff Nba, stiramento al bicipite femorale per Harden, a rischio serie con i Bucks

06 giugno 2021 a

a

a

New York, 6 giu. - (Adnkronos) - Gli infortuni continuano a tormentare James Harden e dopo pochi secondi di gara - alla prima penetrazione al ferro del mancino dei Nets - i soliti spettri sono tornati ad aleggiare al Barclays Center. La smorfia di dolore sul viso di Harden, che si tocca subito dietro la coscia destra appena torna a terra dal salto, lasciano immediatamente pochi dubbi: per il n°13 di Brooklyn si tratta dello stesso infortunio che lo ha costretto a saltare 18 gare in fila e 20 partite su 21 sul finire della regular season. La risonanza magnetica poi lo conferma: si tratta di uno stiramento al bicipite femorale destro e ora sul destino del giocatore - e sulla serie contro i Milwaukee Bucks - si allunga ben più di un'ombra.