Verdi: Esecutivo, 'Pecoraro non è nostro iscritto ma sostiene M5S'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Siamo costretti a leggere di frequente articoli di giornale, che, nonostante ripetute smentite, indicano Alfonso Pecoraro Scanio come un esponente dei Verdi. Questo non corrisponde a verità: Pecoraro Scanio non è più né esponente né iscritto dei Verdi. Allo stato attuale, si tratta di una persona che fa politica e campagna elettorale per il Movimento Cinquestelle”. Lo precisa una nota dell'esecutivo nazionale dei Verdi.