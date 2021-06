Razzismo: Nardella, 'tragedia Seid Visin sta scuotendo Paese, ora basta ipocrisie'

05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "La tragedia del suicidio di Seid Visin sta scuotendo il Paese intero. Ora non ci sono più alibi e giustificazioni per voltarsi dall'altra parte. Il razzismo prospera nella nostra società, come un cancro, si manifesta nelle scuole e sui campi da calcio, in tv e nelle strade, come nella politica". Lo scrive il sindaco Pd di Firenze, Dario Nardella, su Fb.

"Ora comincerà il tamtam di battute assolutorie, giustificazioni. Qualcuno proverà anche a mettere in discussione la veridicità di quella lettera. Ma un grande paese come il nostro non può non avere una coscienza. E sta a ciascuno di noi farla vincere. Basta ipocrisie, basta voltarsi dall'altra parte".