Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Finalmente in Italia c'è grande fermento per una rinascita vera. Il Partito Democratico sia la forza del dinamismo, per lo sviluppo e il lavoro. Per vincere nelle città dobbiamo prendere in mano la bandiera delle riforme, della velocità', del fare”. Lo afferma il coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci, sindaco di Pesaro.