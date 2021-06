Pavia: in Harley Davidson per le vie della movida, spacciatore arrestato

05 giugno 2021 a

Milano, 5 giu.(Adnkronos) - Tradito dalla sua Harley Davidson. Un 32enne di origine albanese è stato arrestato ieri a Vigevano da agenti della polizia, in abiti civili, che svolgevano un servizio di controllo finalizzato a contrastare le attività di spaccio di sostanze stupefacenti negli orari dell'aperitivo nelle vie del centro cittadino.

L'uomo, giunto a bordo della sua moto, è stato notato aggirarsi con fare sospetto tra i giovani che stavano raggiungendo le vie della movida cittadina. Dalle verifiche effettuate, gli agenti hanno scoperto che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Pavia lo scorso mese di aprile, dovendo espiare la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 600 euro, per reati di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Così è scattato il controllo: nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato e sequestrato 1,52 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 40 dosi di cocaina nascoste in un berretto, oltre a un ulteriore quantitativo della stessa sostanza nascosto in cucina, per un peso complessivo di 37,25 grammi. Il 32enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.