Moda: Vitaloni (Mido), '2020 ha messo alla prova settore occhialeria'

05 giugno 2021 a

a

a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - Il 2020 ha messo il settore dell'occhialeria "alla prova, nessuno escluso. Ci ha privato delle nostre certezze, sostituendole con altre o rafforzandone altre ancora. Abbiamo dovuto fare i conti con la perdita delle nostre abitudini, ma le grandi sfide spesso portano con sé grandi successi e grandi rivelazioni". Lo ha detto Giovanni Vitaloni, presidente di Mido, la fiera dell'occhialeria, aprendo la nuova edizione digitale della manifestazione.

L'edizione digitale di Mido si apre oggi per chiudersi lunedì prossimo. Dopo il rinvio causato dall'emergenza sanitaria, l'evento internazionale dell'occhialeria va in scena con una prima edizione virtuale, in attesa dell'edizione in presenza a Rho Fiera dal 12 al 14 febbraio 2022.