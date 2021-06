Moda: Sala, 'occhialeria patrimonio da difendere e sostenere'

05 giugno 2021 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - "L'occhialeria italiana, nonostante la battuta d'arresto causata dalla pandemia, conserva intatta la sua forza e le sue potenzialità. E' un patrimonio da difendere e sostenere, non solo per le imprese coinvolte ma per il sistema Italia nel suo complesso". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'inaugurazione dell'edizione digitale di Mido, la fiera dell'occhialeria. "Mido sottolinea da cinquant'anni la vivacità, il dinamismo e la concretezza economica di uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy di qualità", sottolinea Sala.

"Mi auguro che l'impiego delle risorse del Recovery Plan mantenga nella giusta considerazione questo settore che si adatta perfettamente alla struttura del sistema produttivo italiano, fondato sul contributo decisivo delle piccole e medie imprese", aggiunge.