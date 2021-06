F1: Gp Baku, Leclerc in pole davanti a Hamilton e Verstappen

05 giugno 2021 a

Baku, 5 giu. - (Adnkronos) - Charles Leclerc centra la pole position del Gp dell'Azerbaigian a Baku. Il pilota monegasco della Ferrari gira in 1'41"218 precedendo l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'41"250) e Max Verstappen (1'41"563). Quarto tempo per l'Alpha Tauri del francese Pierre Gasly che precede la seconda Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz. Le prove si sono chiuse con la bandiera rossa per il contatto tra il giapponese dell'Alpha Tauri Yuki Tsunoda e Sainz che non ha permesso ai top driver di dare l'ultimo assalto alla pole.