F1: Gp Baku, Gasly leader in terze libere e Leclerc 4°

Baku, 5 giu. - (Adnkronos) - Pierre Gasly ha fatto registrare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Il francese dell'Alpha Tauri gira in 1'42"251 precedendo il messicano della Red Bull Sergio Perez (1'42"595) e l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'42"697). Quarto e quinto posto per le due Ferrari del monegasco Charles Lecelrc (1'42"778) e dello spagnolo Carlos Sainz (1'43"006). Solo quindicesimo il leader del mondiale Max Verstappen, a causa di un incidente, senza conseguenze fisiche, nella prima parte delle prove. L'olandese della Red Bull è andato a muro alla curva 15 e non ha più potuto girare.