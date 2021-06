05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Auguri all'Arma dei Carabinieri, che oggi compie 207 anni. Alle donne e agli uomini che ogni giorno sono in prima fila per servire lo Stato e i cittadini, va il nostro grazie più grande”. Lo scrive in un tweet Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.