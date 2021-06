Ambiente: Confagricoltura Lombardia, agricoltori custodi della biodiversità

05 giugno 2021 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - “Dobbiamo continuare a prevenire e fermare i danni dell'uomo alla natura, valorizzando ogni specie che rende unico l'ambiente che ci circonda. Crediamo fermamente che questo 5 giugno, che coincide con il decennale delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema, possa essere un passo in avanti per la tutela delle foreste, dei terreni agricoli, dei laghi e dei fiumi di tutto il mondo a partire dal posto in cui viviamo”. Lo afferma il presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente.

“Ancora una volta emerge il ruolo degli agricoltori in quanto custodi della biodiversità e principali protagonisti per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del Green New Deal e siamo orgogliosi di essere parte di numerosi progetti capitanati dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, come il Libro bianco del verde, un invito concreto per riportare la natura in città ad uno stato di equilibro con l'uomo”, conclude.