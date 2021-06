05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo un'occasione unica e straordinaria" per fare la riforma della giustizia. "Ho molta fiducia nel ministro Cartabia e in Draghi. Cartabia passerà alla storia come il ministro che avrà superato la contrapposizione politica decennale sulla giustizia". Lo dice Enrico Letta a Rainews24.