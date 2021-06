G7: Gentiloni, 'grande passo compiuto verso accordo globale senza precedenti'**

05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - ""Oggi a Londra abbiamo compiuto un grande passo verso un accordo globale senza precedenti sulla riforma della tassazione delle imprese". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economico, Paolo Gentiloni al termine del G7. "E' stato un incontro molto positivo che ci ha permesso di costruire ponti su questioni cruciali. Le possibilità di un accordo globale sono notevolmente aumentate. Ora dobbiamo fare l'ultimo miglio per espandere questo consenso a tutti i membri del G20 e a tutti i paesi coinvolti nel quadro inclusivo dell'Ocse. La Commissione contribuirà attivamente a queste discussioni multilaterali in corso per garantire il raggiungimento di un accordo ambizioso a luglio" in occasione del G20 a Venezia.