Centrodestra: Salvini, federazione non cancella identità, insieme per contare di più**

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Sulla Federazione del centrodestra "mi sembra che ci siano consensi da parte di tanti, se non di tutti. Mettersi insieme per aiutare l'Italia e per contare di più in Europa penso sia qualcosa che i cittadini desiderano al cento per cento, magari qualche politico teme di perdere qualcosa". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando da Verona.

"Non si tratta -assicura il leader del Carroccio- di annettere, di fondere, ognuno mantiene la sua identità, la sua storia, i suoi valori, ma mettiamo insieme energie, Gruppi, ministri, battaglie, ordini del giorno, emendamenti, proposte di legge. Conteremo di più tutti quanti".