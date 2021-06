Roma: Calenda posta foto bus in fiamme e a 'L'aria che tira' gli regalano estintore

04 giugno 2021 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Sono appena andato a fuoco insieme a un autobus", ha scritto stamattina sui twitter Carlo Calenda postando una foto dell'autobus Atac in fiamme. Ospite de 'L'aria che tira' su La7, il leader di Azione e candidato sindaco di Roma ha ricevuto un 'regalo' vista la sua foto sui social: un estintore. "Una roba tascabile, adesso finisco con la cervicale. Se porto via a Cairo un estintore, me lo fa pagare con gli interessi...", scherza Calenda.