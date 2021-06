04 giugno 2021 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - E' ripreso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, dopo una sospensione di pochi minuti per consentire degli approfondimenti tecnici. Si attende ora il via libera al dl reclutamento, visto che il disco verde all'assegno unico per le famiglie è già arrivato a inizio riunione.