Recovery: alle 17 Cdm sul dl 'reclutamento' (2)

04 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - All'ordine del giorno figurano infatti il decreto legge recante "misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (Presidenza - Economia e finanze - Pari opportunità e famiglia - Lavoro e politiche sociali)" e il dl per "il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Presidenza - Pubblica amministrazione - Giustizia); leggi regionali; varie ed eventuali".