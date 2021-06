Milano: 3 tonnellate di carne in autocarro non refrigerato, multato conducente

04 giugno 2021 a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - Trasportava carni fresche utilizzando un autoarticolato non refrigerato. A Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, la polizia stradale ha controllato in autostrada un mezzo pesante che trasportava alimenti. Il gruppo frigo istallato sul mezzo era però spento e il conducente, un cittadino italiano di 32 anni, non forniva spiegazioni per il mancato funzionamento. Sul mezzo gli agenti hanno trovato oltre tre tonnellate di carne di tacchino, prodotta in Polonia, caricata a Casoria, in provincia di Napoli, e diretta a Novara, conservata a una temperatura decisamente superiore rispetto a quella prevista. La carne è stata sequestrata e il conducente è stato sanzionato per violazioni del rispetto delle temperature e la mancanza dei segni d'identificazione sulla merce.