Governo: sondaggio Piepoli, 'la priorità per gli italiani? Per il 52% è il lavoro'

04 giugno 2021 a

a

a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - C'è un tema che stacca di gran lunga tutti gli altri nella scala di priorità che dovrebbe avere il governo Draghi nei prossimi mesi: lavoro e disoccupazione. E' quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Per il 52% degli intervistati il lavoro deve essere la priorità nell'azione di governo, per il 28% la sanità, il 22% indica la riduzione delle tasse, il 20% il sostegno alle famiglie, il 19% la scuola, il 13% la lotta alle povertà e poi per l'11% l'immigrazione e infine per l'8% le infrastrutture.