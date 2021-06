Giochi: Marasco, 'nuovo bando ridurrà concessionari e offerta, non in linea con Europa'

04 giugno 2021 a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - ''In questo momento il settore del gioco online è in attesa della pubblicazione del bando per l'aggiudicazione di nuove concessioni per la durata di 9 anni. Questo bando prevede un'importante riduzione del numero di concessionari, oltre al metà, e pertanto anche un'importante riduzione dell'offerta, quindi si può dire che non è in linea con il mercato ma neanche a livello europeo, anche perché prevede il meccanismo a base d'asta anziché a corrispettivo fisso. A denunciarlo è Moreno Marasco, presidente di Logico, la Lega operatori canale gioco online.

''Il taglio delle concessioni di oltre il 50% -sottolinea all'Adnkronos- comporterà dei riposizionamenti da parte delle aziende ed evidentemente la fuoriuscita di alcune di queste dal mercato italiano per poi decidere di operare come meglio crederanno''.