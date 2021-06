Cultura: Biennale Venezia, online il bookshop virtuale

04 giugno 2021 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - È online sul sito web ufficiale della Biennale di Venezia, www.labiennale.org (https://store.labiennale.org), il nuovo Biennale Store, il bookshop virtuale dove è possibile acquistare le pubblicazioni edite da La Biennale di Venezia sulle proprie attività.

Sono disponibili, in italiano e in inglese, i cataloghi delle manifestazioni internazionali di Arte, Architettura, Danza, Musica, Teatro e Cinema, le guide brevi, i cataloghi delle mostre fotografiche, i testi sulla storia dell'Istituzione e dei suoi Settori artistici, le interviste con i curatori, gli atti dei convegni Archivi e Mostre: volumi tutti realizzati da quando La Biennale di Venezia è diventata editrice delle proprie pubblicazioni.

Sono già acquistabili su Biennale Store le pubblicazioni della 17esima Mostra Internazionale di Architettura, intitolata 'How will we live together?' e curata da Hashim Sarkis - che si è aperta con grande successo a Venezia (Giardini e Arsenale) il 22 maggio scorso e chiuderà i battenti il 21 novembre 2021.