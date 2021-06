Covid: Mazzeo, 'Per la prima volta la Toscana ha numeri da zona bianca'

04 giugno 2021 a

Firenze, 4 giu. - (Adnkronos) - "L'indice Rt in Toscana è a 0,74. Cala anche l'incidenza del contagio, passando da 59 casi settimanali ogni 100mila abitanti a 39. Per la prima volta nel monitoraggio della cabina di regia la Toscana ha numeri da zona bianca. Se manterremo questi numeri anche le prossime due settimane, la Toscana diventerà bianca il 21 giugno. Un bel modo per iniziare l'estate. Calano anche i ricoverati. Oggi ci sono 445 ricoverati, di cui 101 in terapia intensiva. Giovedì scorso erano 618 ricoverati di cui 119 in terapia intensiva". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, su Facebook.

"Grazie all'allentamento della pressione ospedaliera stanno chiudendo alcuni reparti Covid19, come questo di Empoli. Grazie ai medici e a tutto il personale sanitario per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi - aggiunge Mazzeo - Siamo sulla strada giusta per battere il virus! Vacciniamoci e rispettiamo le regole e i protocolli!"